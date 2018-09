Khalifa Sall à son assistante : «Il ne faut pas oublier que je ne suis plus maire»

Khalifa Sall tient à se conformer à la loi. C’est du moins ce qu’il a fait savoir à son assistante qui lui a présenté des documents à signer après que le chef de l’Etat ait pris la décision de le révoquer de la tête de la mairie de Dakar. En effet, le désormais ex maire lui a répondu : «Ah oui, je dois signer ? Mais tu oublies que je ne suis plus maire ?», a rapporté le quotidien Les Echos. Le décret entrant en vigueur dès sa signature, Khalifa Sall était dans l’obligation de la respecter jusqu’au verdict que va prononcer la Cour Suprême que ses conseils vont saisir.



Néanmoins, M. Sall ne se montre nullement ébranlé par ledit décret, ont annoncé ses partisans. Car de l’avis de ces derniers, il continue d’en rire et se focalise sur l’essentiel à savoir disposer du nombre de parrainages suffisants lui permettant de pouvoir espérer faire face à «son bourreau» le 24 février 2019.