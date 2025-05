Kolda : un homme interpellé avec quatre (4) kilogrammes de chanvre indien et 69 cornets

Le Commissariat central de Kolda a interpellé un individu le lundi 26 mai 2025 pour offre et cession de drogue. Selon la Police nationale, cette arrestation fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état d'un trafic intense de chanvre indien au quartier Gadapara.



La perquisition au domicile du suspect s’est soldée par la découverte de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien et soixante-neuf cornets de la même substance. Une moto Jakarta de marque KTM ainsi que du matériel de conditionnement ont également été saisis.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l'enquête suit son cours afin d'interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.