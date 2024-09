Koumpentoum : une femme et son bébé chutent mortellement dans un puits

Une jeune femme du nom de Awa Diallo ( 20 ans) et sa fille (un an) ont chuté mortellement dans un puits de 70 mètres. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi aux environs de 22 heures, dans le village de Loffé, dans la commune de Koumpentoum ( région de Tambacounda).



Selon L'Observateur qui donne l'information dans sa parution de ce lundi, Awa Diallo et sa fillette avaient quitté le village de Wendoudokodi pour rejoindre Loffé, dans la commune de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda. Malheureusement, elles ne retourneront jamais chez elles puisqu’ elles ont perdu la vie avec son bébé.



Les circonstances de ce drame restent pour le moment floues, une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie de Koumpentoum pour élucider cette affaire.



Alertés par un bruit assourdissant, les villageois accourent pour s’enquérir de la situation. C’est alors qu’ils découvrent au fond d’un puits, Awa Diallo et sa fille qui étaient restées inertes sous les eaux. Impuissantes face à la situation, les populations n'avaient que leurs yeux pour constater le drame.



Aussitôt avisés, les secours mettront du temps à venir sur les lieux compte tenu de l’état cahoteux de la route en cette période d’hivernage entre Koumpentoum et le village de Loffé qui se trouve être le dernier patelin du département, car plus proche de Linguère.



Sur les lieux du drame, les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie d’incendie et de secours, en poste à Koumpentoum, assistés par les gendarmes, ont finalement repêché les corps sans vie de Awa Diallo et de son bébé. Leurs dépouilles ont été acheminées au district sanitaire de Koumpentoum.



Cependant, les circonstances de leur mort alimentent les différentes conversations des habitants, pour le moment, l’affaire est entre les mains des gendarmes qui gèrent l’enquête.