Koungheul : le Conseil départemental a remis une enveloppe de 6 millions de francs CFA aux étudiants en guise de subvention

Comme chaque année, le Conseil départemental de Koungheul, a octroyé une enveloppe de six millions de Fcfa aux étudiants dudit département orientés dans les différentes universités du pays. La cérémonie de remise de la subvention a eu lieu lundi 11 juin lors de la deuxième session du Conseil départemental de Kaffrine en présence de la présidente du conseil départemental Socé Diop Dione, des membres du bureau départemental, du représentant du receveur départemental et des étudiants.



Prenant la parole, Socé Diop Dione, présidente du Conseil départemental, qui présidait la cérémonie a fait savoir que cet appui fait aux étudiants est purement pédagogique.« Cette subvention destinée aux étudiants a une vocation purement pédagogique. A côté des efforts individuels et personnels que je réalise, l’institution que je dirige procède chaque année à la même période à la remise de la même subvention. Cette subvention pourra les accompagner pour un peu de temps dans la réalisation de certaines tâches », a-t-elle indiqué.



Sader Top, représentant des étudiants de Koungheul parlant au nom de ses camarades a magnifié le geste du Conseil départemental de Koungheul. « Nous remercions la présidente Socé Diop Dione, qui n’a ménagé aucun effort pour venir à la rescousse des étudiants du département qui sont répartis dans les universités publiques. C’est la deuxième fois que le Conseil départemental alloue la somme de six millions pour les étudiants »,