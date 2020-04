Krépin Diatta victime d'usurpation d'identité

L'international sénégalais de Fc Burges, Krépin Diatta est , depuis quelques mois, victime d'usurpation d'identité. Selon AfriqueSport, des comptes en son nom sont créés sur Facebook envoyant des invitations aux personnes.



Alors que la situation a pris une certaine ampleur, l’international sénégalais a décidé de mettre les choses au clair.



Dans un communiqué, le joueur du FC Bruges a fait savoir qu’il n’est pas l’auteur de ces faux comptes et n’a envoyé aucun message d’invitation. Diatta a d’ailleurs fait savoir qu’il ne s’est pas encore inscrit sur le réseau social Facebook. Et demande alors la suppression de ces comptes fictifs qui portent son nom.



« Il n’a, à ce jour, que des comptes certifiés sur Twitter et Instagram. Des démarches sont lancées pour faire supprimer ces faux comptes », rapporte la même source.