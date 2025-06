Conférence de l’ONU sur l’Océan 2025: l’Afrique particulièrement concernée par ses enjeux

Le sommet mondial sur les océans (Unoc-3) s'ouvre ce 9 juin 2025 à Nice, en France, avec des appels notamment à interdire le chalutage de fond et à renforcer la protection des aires marines protégées dans le monde. Une vague de nouveaux engagements est censée déferler sur la Côte d'Azur où 63 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont de nombreux dirigeants du Pacifique et d'Amérique latine. Mais l’Afrique est aussi largement concernée par les enjeux de cette Unoc-3.



La troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan (Unoc-3), débute ce 9 juin 2025 sur le port de Nice, dans le sud-est de la France. Une Conférence coorganisée par la France et le Costa Rica. Une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement ont fait le déplacement pour ce premier rendez-vous onusien accueilli dans l’hexagone depuis la COP21 sur le climat à Paris, il y a dix ans. La France entend d'ailleurs en faire un événement de la même ampleur.



Cette Unoc-3 est sur l'océan et non les océans. Il s'agit de prendre soin de l'océan mondial. Les objectifs sont donc avant tout internationaux, avec en premier lieu : progresser vers la cible de 60 pays ratifiant le traité sur la haute mer, seuil nécessaire pour l'entrée en vigueur de ce texte négocié depuis de longues années.