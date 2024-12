L'Alliance des États du Sahel se dote d'un logo et d'une devise

Un baobab, un soleil, trois étoiles : l'alliance des États du Sahel possède désormais son logo officiel. L'AES s'est également dotée d'une devise : « Un espace, un peuple, un destin ». Ces nouveaux attributs de l'AES ont été validés et dévoilés lundi soir 30 décembre par les autorités militaires des trois pays, avec des communications officielles dans les médias d'État. Comment lire et comprendre ce logo et cette devise de l'AES ?



Un baobab, un soleil, trois étoiles : l'alliance des États du Sahel possède désormais son logo officiel. L'AES s'est également dotée d'une devise : « Un espace, un peuple, un destin ». Les trois étoiles dorées représentent les trois pays alliés : Mali, Niger et Burkina Faso. © Logo de l'Alliance des Etats du Sahel (AES).



Le cercle orange, c'est le soleil chaleureux du Sahel. Sous les branches protectrices du baobab, symbole de vie et de force, des silhouettes expriment la diversité et l'union des populations. Les trois étoiles dorées représentent enfin les trois pays alliés : Mali, Niger et Burkina Faso. « Un espace, un peuple, un destin » : la devise de l'AES se veut fédératrice.