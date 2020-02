L'actrice ougandaise Nikita Pearl Waligwa meurt à l'âge de 15 ans

Des hommages ont été rendus ce dimanche à la jeune actrice Nikita Pearl Waligwa, qui a succombé à une tumeur du cerveau.



Le film dont elle est la star, sorti en 2016, est basé sur l'histoire vraie de Phiona Mutesi, qui a commencé à jouer aux échecs à l'âge de neuf ans, bien qu'elle n'ait pas été à l'école, après avoir participé à des tournois internationaux.



Il mettait en vedette l'actrice et réalisatrice kényane Lupita Nyong'o comme sa mère, et l'acteur britannique David Oyelowo comme son professeur d'échecs.



Waligwa a joué le rôle de Gloria, une amie de Phiona, qui lui a dévoilé les règles des échecs.



Après le diagnostic de sa tumeur du cerveau en 2016, la productrice et réalisatrice Mira Nair, qui a pris part à la production du film "Queen of Katwe", avait mené une opération de collecte de fonds en vue de son évacuation sanitaire en Inde.



Les médecins ougandais avaient estimé qu'ils n'avaient pas l'équipement nécessaire pour la soigner.



En 2017, une nouvelle tumeur avait été diagnostiquée chez la jeune actrice.