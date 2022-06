L'affaire Piqué fait trembler le Barça, l’Angleterre se moque des excuses françaises pour la catastrophe du Stade de France

Piqué inquiète le Barça



D’après le quotidien Sport, «le Barça a des inquiétudes sur l’affaire Piqué». Pour rappel, le joueur fait face à plusieurs problèmes extra-sportifs : sa récente rupture avec Shakira et son refus de baisser à nouveau son salaire. Le Barça espère que sa vie privée fera l'objet de moins d'attention dans les semaines à venir. Xavi compte sur lui pour la saison prochaine, mais un défenseur central est recherché sur le marché pour pallier ses absences éventuelles.





Le Bayern veut remplacer Lewandowski



Autre information concernant le Barça, cette fois sur le cas Lewandowski. Selon Mundo Deportivo, les récentes déclarations du président de Laliga qui ont remis en cause la capacité du Barça à signer Lewandowski ont suscité des doutes chez l'international polonais. Alarmé, l’agent du joueur a appelé Laporta pour lui poser plusieurs questions à leur sujet. En attendant, le club catalan aurait un plan si le transfert de Lewandowski échoue. L’option Morata est toujours sur la table d’après les journalistes espagnols. Enfin, le Bayern prépare tout de même l’après-Lewandowski. On parle depuis plusieurs jours de Sadio Mané, mais d’après Sport, le club bavarois s’intéresserait aussi à un autre buteur star de Premier League : Harry Kane. Pour le média, l’anglais est le remplaçant parfait poste pour poste du polonais. Les négociations auraient à peine commencé, mais il devrait être une priorité devant Mané.



La honte française



En Angleterre, les incidents de la finale de Ligue des Champions au Stade de France font encore les gros titres. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, s'est récemment excusé du traitement réservé aux supporters de Liverpool. Mais ce dernier continue à affirmer que 40 000 supporters de Liverpool sont descendus à Paris avec de faux billets. Les images de vidéosurveillance du stade ont été effacées. Une honte pour le Daily Star qui l’appelle «l’inspecteur ne sait rien». Du côté du Daily Mirror, on parle «d’excuses désolantes». Déçue par l'enquête française, la presse anglaise attend de lire les conclusions de l’UEFA, qui a commencé une enquête indépendante.