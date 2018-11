L'armée ougandaise va protéger les entreprises chinoises

Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné une opération militaire pour protéger les entreprises chinoises dans le pays.



Cette décision fait suite à une rencontre qu'il a eu avec plus de 120 investisseurs chinois qui affirment que certaines de leurs usines ont été victimes d'une vague de vols.



Le gouvernement ougandais subit des pressions pour freiner la croissance de la criminalité violente dans le pays.



A travers ce geste, le président Yoweri Museveni veut rassurer les investisseurs chinois préoccupés par une série de vols portant sur de grosses sommes d'argent ont été prises.



Parmi les mesures proposées par le Président, on peut citer le renforcement des patrouilles dans les parcs industriels et l'installation de caméras de vidéosurveillance.



Il affirme que les policiers et les agents de sécurité devront comparaître devant une cour martiale ou être congédiés s'ils perdent une arme à feu alors qu'ils gardent une entreprise chinoise.



Certaines informations relayées par les médias locaux avancent la piste de complicité entre les gardes et certains gangs lors des vols.



Ces dernières semaines, les militaires ont commencé à patrouiller dans la capitale et ses environs, des caméras de vidéosurveillance sont installées et le gouvernement met en place des forces de défense locales.