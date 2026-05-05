Éducation : Le secteur privé mobilise 2 millions d'élèves et 40 000 enseignants au Sénégal

Le poids stratégique de l'enseignement privé dans le système éducatif national a été officiellement quantifié ce matin lors du symposium national sur l'enseignement privé. En présence du ministre de l'Éducation nationale, des statistiques impressionnantes ont été dévoilées, confirmant que le secteur privé est aujourd'hui un pilier incontournable de l'offre de formation de l'État.







L'offre éducative privée repose désormais sur un réseau de plus de 5 000 établissements répartis sur l'ensemble du territoire. Ce maillage permet de scolariser près de 2 millions d'élèves, encadrés par un corps professoral de 40 000 enseignants. Ces chiffres témoignent de la montée en puissance de l'initiative privée pour combler les besoins croissants en scolarisation.







Lors de ce symposium, le ministre de l'Éducation a salué cette contribution massive qui allège la charge des structures publiques. Ces données chiffrées servent désormais de base de réflexion pour harmoniser les standards de qualité et renforcer le partenariat entre l'État et les promoteurs privés afin d'assurer une éducation inclusive et performante pour tous les apprenants sénégalais.

