Énergie : Le ministre Birame Souleye Diop annonce la reprise de WAE pour un kilowattheure à « 60 francs CFA »

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a apporté des précisions sur le processus de reprise de West African Energy (WAE) par la Senelec. Selon lui, cette initiative, dont le coût global de l’investissement est estimé à environ « 283 milliards de francs CFA », s'inscrit dans une stratégie de « renforcer la souveraineté énergétique ».





« L'infrastructure affiche aujourd'hui un niveau d’exécution de 97,5 % et dispose d'une capacité de production de 366 mégawatts ce qui permet de couvrir près de 25 % de la demande nationale en électricité », a -t-il indiqué.







Toujours d’apres M. Diop, l'objectif de cette opération est de réduire les coûts de production avec une ambition de ramener le prix du kilowattheure à environ « 60 francs CFA ». Pour y parvenir, le projet repose sur une technologie de centrale à gaz en cycle combiné, jugée plus performante et moins polluante que les centrales au fuel.



Le ministre a souligné que cette centrale de Cap des Biches constitue un « maillon essentiel du dispositif énergétique du Sénégal » pour stabiliser l’approvisionnement et soutenir la transition vers le gaz et les énergies renouvelables.







Sur le plan technique, Birame Souleye a rappelé que la « première synchronisation de la centrale au réseau électrique national a été réalisée le 11 avril 2025 », marquant la mise en service progressive de l’infrastructure. Le gouvernement entend faire de ce projet un levier pour favoriser « l’accès universel à une électricité plus accessible et plus stable » pour l’ensemble des populations et des entreprises du pays.

