"L'assassinat de Qasem Soleimani est une bonne nouvelle pour le groupe "Etat islamique"

L'une des premières portait sur la guerre inachevée contre les djihadistes.



Presque immédiatement, la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe de l'État islamique a suspendu ses opérations en Irak.



Les États-Unis et leurs alliés ont annoncé que leur principale tâche était désormais de se défendre.



D'un point de vue militaire, ils n'avaient probablement pas le choix.

L'Iran et les milices qu'il parraine en Irak ont juré de se venger des meurtres causés par le missile tiré par un drone américain sur le véhicule de Soleimani alors qu'il quittait l'aéroport de Bagdad, le vendredi 3 janvier dernier.



Cela place les forces américaines en Irak, et celles des alliés occidentaux qui travaillent à leurs côtés, carrément dans la ligne de mire.



C'est aussi très bon pour l'Etat islamique, et cela accélérera son rétablissement après les coups qu'il a reçus lors de la destruction de son "califat".



C'est aussi une bonne nouvelle pour les extrémistes que le Parlement irakien ait adopté une motion exigeant le retrait immédiat des Américains de tout le pays.

L'Etat islamique a fait preuve d'une résistance à toute épreuve pendant de nombreuses années.



Elle s'est régénérée à partir des ruines d'un groupe antérieur, Al-Qaïda en Irak.



Une grande opération militaire en 2016 et 2017 était nécessaire pour mettre fin au contrôle des djihadistes sur le territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie.



De nombreux combattants djihadistes ont péri ou se sont retrouvés en prison. Mais cela n'a pas tué l'organisation.



Elle est toujours active sur ses anciens territoires en Irak et en Syrie, préparant des embuscades, extorquant des fonds et mettant fin à d'autres vies.



L'État irakien dispose d'unités d'élite efficaces de l'armée et de la police, principalement formées par les Américains et les alliés européens qui se sont joints à la lutte contre l'Etat islamique.



Depuis l'assassinat de Soleimani, les Etats-Unis ont suspendu l'entraînement ainsi que les opérations. Tout comme le Danemark et l'Allemagne.



Les Allemands envoient des formateurs militaires en Jordanie et au Koweït.



Les forces irakiennes prennent la plupart des risques sur le terrain dans les opérations contre l'Etat islamique.



Mais en plus de la formation, elles ont compté sur l'aide logistique vitale des forces américaines, qui s'entassent maintenant dans leurs bases.



Les militants de l'Etat islamique ont autre chose à célébrer.



Quand M. Trump a décidé de tuer Soleimani, ils ont eu la chance de voir un de leurs ennemis, le président américain, en assassiner un autre.



En 2014, les djihadistes sont passés à l'offensive, s'emparant de larges pans de l'Irak, dont Mossoul, la deuxième ville du pays.



Le principal leader religieux chiite d'Irak, le grand ayatollah Ali al-Sistani, a lancé un appel aux armes pour combattre les extrémistes sunnites.



De jeunes hommes chiites se sont portés volontaires par milliers - et Soleimani et sa force Quds ont joué un rôle important dans leur transformation en unités armées.



Les milices étaient des ennemis impitoyables et souvent brutaux des djihadistes de l'Etat islamique.