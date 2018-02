L'estime et la confiance des Sénégalais envers les Etats-Unis ont fortement chuté en 2017, selon un sondage de l'IPP

Pour la troisième question, "Quel pays est la première puissance économique du monde ?", lorsque que l'on compare les chiffres entre les deux plus grandes puissances mondiales, les États-Unis et la Chine, on peut clairement voir que les États-Unis sont toujours en tête, avec 48%. Cependant, leur nombre a fortement diminué, passant de 68% en 2015 à 48% en 2017, soit une baisse relative de plus de 30%.

On peut voir que l'influence de la Chine est en hausse au Sénégal, alors que la Chine investit de plus en plus au Sénégal. Le peuple sénégalais en est conscient et nous pouvons clairement le voir dans les chiffres. De 11% en 2013, doublant à 20% en 2015 à près de 30% en 2017. Il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant que la Chine ne rattrape les États-Unis.