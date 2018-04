L'établissement d'un Kurdistan en Syrie, la peur bleue de la Turquie

La Turquie a lancé le 20 janvier une offensive contre l’enclave kurde d’Afrine, dans le nord-ouest syrien, dans le but d’y déloger les Unités de protection du peuple (YPG), le bras armé du Parti de l’Union démocratique (PYD), qu’elle qualifie de «terroriste» mais allié de Washington dans la lutte contre l’organisation État islamique (EI). En deux mois de bombardements intensifs et de combats au sol, menés par des soldats turcs et des groupes rebelles syriens alliés d’Ankara –ayant fait plus de 200 morts civils– l’opération «Rameau d’olivier» a atteint son objectif: la conquête d’Afrine, un des trois districts de la zone semi-autonome kurde frontalière de la Turquie. Après s’être emparée d’une centaine de localités de la province, l’armée turque a pris la ville éponyme le 18 mars dernier.