Ligue 1 : Diambars et l’US Ouakam font match nul, Dakar Sacré-Cœur écrase Linguère (4-0)

Diambars et l’US Ouakam se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) ce samedi dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, Diambars (14e, 18 pts) reste dernier de Ligue 1 alors que les Ouakamois pointent provisoirement à la 9e place.





Dakar Sacré-Cœur s’est largement imposé devant Linguère (4-0), ce samedi au stade municipal de Ngor, lors de la 22e journée de Ligue 1. Mangoné Diouf, Yatma Diop, Baba Konaté et Serigne Djily Diouf ont été les bourreaux des Saint-Louis.



Les Sicapois (33 pts) enchaînent ainsi avec une deuxième victoire consécutive après celle de la précédente journée contre US Ouakam et remontent provisoirement à la 4e place.



La 22e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Deuxième avec 36 points, le Jaraaf de Dakar accueille le leader Teungueth FC (43 pts). Le club de la Médina, qui compte sept points de retard sur le club de Rufisque, aura une occasion de réduire l'écart avec son adversaire. La Ligue sénégalaise va peut-être vivre un tournant dans la course pour le titre.



Toujours en haut du classement, Guédiawaye FC (3e, 36 pts) reçoit Génération Foot (10e, 22 pts). Guédiawaye FC (3e, 36 pts) reçoit Génération Foot (10e, 22 pts) qui cherche à glaner trois points pour assurer son maintien.



L’AS Pikine (4e, 30 pts) se déplace à Kolda pour y défier le Casa Sports (11e, 22 pts). Le promu Jamono Fatick se déplace chez l’US Gorée (6e, 27 pts), qui cherchera elle aussi, de se relever de sa défaite devant le Stade de Mbour (12e, 21 pts). Les Mbourois vont essayer de confirmer en rendant visite à la Sonacos de Diourbel (6e, 28 pts).







Programme 22e journée



Samedi 4 mai 2024



Stade Lat Dior



Diambars / US Ouakam 0-0



Stade municipal de Ngor



Dakar Sacré-Cœur / Linguère 4-0



Dimanche 5 mai



Stade Djagaly Bagayoko



17 h 00 : US Gorée / Jamono Fatick



Stade municipal de Ngor



17 h 00 : Jaraaf / Teungueth FC



Stade régional de Kolda



17 h 00 : Casa Sports / AS Pikine



Stade Amadou Barry



17 h 00 : Guédiawaye FC/ Génération Foot





Stade Lat Dior



17 h 00 : Sonacos / Stade de Mbour