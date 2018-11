L'humilité évidente de Sadio Mané, nommé pour le trophée BBC du footballeur africain 2018

Cette semaine, BBC Afrique présente les cinq joueurs nommés pour le trophée BBC du footballeur africain 2018. En première position, Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool et du Sénégal.



Après avoir marqué le premier but lors de la victoire 2-1 de Liverpool à Leicester City au début du mois de septembre, Sadio Mané aurait pu se contenter de célébrer. Mais le modeste attaquant sénégalais de 26 ans a préféré aider au nettoyage des toilettes d'une mosquée de Liverpool. L'image, largement partagée sur les réseaux sociaux, contrastait de manière frappante avec l'image stéréotypée du footballeur "choyé" de la Premier League.



Mané est heureux d'être à l'écart des projecteurs, selon l'imam de la mosquée Al Rahma, dans le quartier de Toxteth à Liverpool. "Sadio a demandé qu'aucune vidéo ne soit envoyée. Il voulait rester discret et ne le faisait pas pour la publicité", a déclaré Abu Usamah Al-Tahabi.

"Il vient souvent à la mosquée. Chez lui, il a une Bentley, mais il vient à nous dans une voiture banale, alors il est incognito. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche la lumière. Il n'y a pas d'arrogance."



Cette humilité est évidente chez Mané

Avant la finale de la Ligue des champions en mai, il a offert des maillots de Liverpool aux habitants de sa ville natale de Bambali au Sénégal.

"Il y en a 2 000 dans le village. J'ai acheté 300 maillots de Liverpool à envoyer aux habitants du village, afin que les supporteurs puissent s'habiller pour regarder la finale", a déclaré Mané.



C'est à Bambali que Mané a assisté au retour célèbre de Liverpool contre le Milan AC pour remporter la finale de la Ligue des champions 2005, à l'âge de 13 ans.



Son domicile n'est jamais loin de son esprit.

"Sadio vient d'une communauté pauvre. C'est le genre de gars qui va aider. Il a beaucoup d'initiatives et a contribué à la construction d'une mosquée dans son village d'origine", a ajouté Al-Thabi.



Les 5 nominés de cette année sont : Medhi Benatia (Maroc), Kalidou Koulibaly(Sénégal), Sadio Mane (Sénégal), Thomas Partey (Ghana) et Mohamed Salah(Égypte).



BBC