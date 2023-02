L’idylle entre le Mali et la Russie…

Les relations entre Bamako et Moscou n’ont jamais été aussi étroites. Dès son arrivée dans la capitale malienne dans la nuit de lundi à mardi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été fait commandeur de l’Ordre national du Mali, rapporte Maliweb, pour ses « décisions fortes et courageuses qui ont permis au Mali de continuer d’exister en tant que pays uni, indépendant et souverain. »



Le chef de la diplomatie russe a indiqué que Moscou continuerait « d’apporter son soutien aux pays du Sahel pour qu’ils puissent vaincre le terrorisme, relate encore Maliweb. (…) Soulignant qu’en matière de coopération avec les pays africains, "Moscou n’avait rien à cacher et n’avait pas à avoir honte", Sergueï Lavrov a lancé des piques aux détracteurs du rapprochement entre la Russie et les pays africains, déclarant que "La Russie a été à l’origine de la libération de l’Afrique du joug colonial". »



En effet, « renforcer la coopération bilatérale et lutter contre les approches coloniales, tels ont été les leitmotivs de cette visite », insiste le journal en ligne malien Malikilé.



Commentaire de Jeune Afrique : « Sergueï Lavrov était en terrain conquis. Et en a profité pour asséner quelques remarques acerbes à ses adversaires occidentaux, dont il a raillé les "approches néocoloniales" en Afrique. Depuis Bamako, nouvelle place forte pour Moscou sur le continent, Sergueï Lavrov a aussi tenté de vendre la coopération russe aux pays africains – en particulier à ceux du Sahel et du golfe de Guinée qui sont exposés à la menace djihadiste. »



Et Wagner ?

Lors de la conférence de presse commune de Sergueï Lavrov et de son homologue malien, Abdoulaye Diop, aucune question qui fâche de la part de la presse locale… C’est que pointe Le Monde Afrique : « ni les journalistes de la presse gouvernementale malienne ni ceux de RT France (la chaîne d’information russe) n’ont interrogé les deux ministres sur le statut des troupes russes débarquées au Mali, selon des sources françaises et américaines, depuis décembre 2021. (…) De source occidentale, Wagner aurait désormais entre 1 500 et 2 000 hommes au Mali et, à la différence d’autres pays, n’aurait pas dégarni ses rangs sur place après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Une preuve du caractère stratégique de ce déploiement. »



Le Monde Afrique relève également que « la visite de Sergueï Lavrov intervient dans un contexte de tensions grandissantes entre Bamako et les groupes armés du Nord. » Ceux-ci « reprochent aux autorités de transition leur peu d’implication dans la lutte contre les combattants affiliés à l’État islamique qui, depuis mars 2022, progressent dans le septentrion malien. Ils reprochent aussi 'l’absence persistante de volonté politique' à appliquer l’accord de paix signé à Alger en 2015. » Résultat : « les trois ex-mouvements rebelles avec une composante touareg ou arabe ont prévu d’annoncer leur fusion. »



Les médias occidentaux : des « forces toxiques »

Parallèlement, tout en glorifiant la coopération russo-malienne, la presse malienne continue de s’en prendre aux médias étrangers… Ainsi, pour Malijet, « il est évident qu’il existe une campagne de désinformation et une stratégie ciblée visant à diffuser uniquement des informations négatives. Les forces toxiques de l’Occident, poursuit Malijet, déguisées en organisations internationales, ne veulent qu’une chose : dévaloriser le rôle et éliminer les fonctions de l’État sur le territoire de la République du Mali et dans la région du Sahel. »



Enfin, remarque le quotidien Aujourd’hui au Burkina Faso, « la visite de Sergueï Lavrov épouse les contours d’une victoire dans ce combat "softpower" entre la Russie et la France. (…) On a maintenant au Mali la Russie officielle "Wagner". Pour quels résultats concrets ? », s’interroge le quotidien ouagalais. « Selon plusieurs sources, le terrorisme n’a pas reculé, malgré le renforcement des capacités militaires maliennes et la présence des mercenaires d’Evgueni Prigojine. (…) Le premier axe Moscou-Afrique dans la sous-région sahélienne est donc le Mali. Quel sera le prochain domino ? », s’interroge encore Aujourd’hui. « Le Burkina ? (…) Est-on sûr que remplacer la France par la Russie sera opérante ? »