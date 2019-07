La Banque mondiale fouille les opérations de BP, Kosmos, Woodside et Cairn au Sénégal

Peut–on s’attendre à plus de lumière dans les opérations des compagnies pétrolières et gazières au Sénégal ? L'espoir serait permis. La Banque mondiale a décidé de poser son œil sur les activités de BP, Kosmos, Woodside et Cairn au Sénégal.



"Africa Intelligence" informe qu'un cabinet d’audit va bientôt passer au peigne fin les opérations desdites sociétés au Sénégal. Et dans l’optique d’une meilleure gestion de ses ressources naturelles, la banque a offert au Sénégal une assistance technique et financière (crédit Ida de 29 millions de dollars), ajoute « Les Echos ».