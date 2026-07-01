La Banque mondiale prolonge indéfiniment son plan climat mais abandonne ses objectifs de financement

Les objectifs de 45% de financements climatiques ont été dépassés l'an dernier. Cela représente une somme de 51 milliards de dollars, dont plus d'un tiers sont allés en direction du continent africain. Malgré les bons résultat, le Climate change action plan était menacé. Il a finalement été reconduit, et cela sur une période illimitée.



Paschal Donohoe directeur général de la Banque mondiale s'est exprimé sur le sujet lors de la conférence de Hambourg sur le développement durable : « En annonçant l’extension de ce cadre véritablement essentiel, nous nous concentrons désormais sur la manière dont nous pouvons assurer le suivi, rendre compte des résultats obtenus, et ne plus nous contenter de simplement recenser les dépenses engagées. »







« Le risque, c'est de voir des projets qui vont empirer la crise climatique »



Il est désormais acquis que les actions climatiques font partie intégrante des activités de la Banque mondiale indique un fin connaisseur du dossier. Cependant, plusieurs observateurs s'inquiètent de l'abandon d'objectifs chiffrés. Selma Huart chargée de plaidoyer chez Oxfam trouve « extrêmement préoccupant de voir que cet objectif chiffré n'a pas été renouvelé. Le risque, c'est de voir des projets qui vont empirer la crise climatique sur le continent africain, mais qui vont aussi ne plus protéger les populations les plus vulnérables. La Banque mondiale risque de ne plus du tout aider à financer l'adaptation face au changement climatique en Afrique. Or, c'est extrêmement nécessaire. Le continent africain est un des continents les plus impactés par le dérèglement par le changement climatique aujourd'hui. »







A Madagascar, en Tanzanie ou encore au Niger, des projets d'électrification, de transports durable ou d'accès à l'eau ont été financés ces dernières années grâce au plan climat de la Banque mondiale.

