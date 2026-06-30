Congo-Brazzaville: l'accès à l'eau potable, casse-tête dans le chef-lieu de la province la plus au nord

Habillé d’une combinaison jaune, Alex est assis sur l'avenue principale d’Impfondo, dans le nord du Congo-Brazzaville. La quarantaine révolue, cet habitant raconte avec nervosité les difficultés du quotidien pour s'approvisionner en eau. « Ce sont des robinets de la Congolaise des eaux qui ne donnent pas suffisamment d’eau. Ça donne petit à petit : aujourd’hui ça peut couler, demain ça ne coule pas. Parfois ça coule deux jours après. La Congolaise des eaux doit s’arranger pour qu’on ait de l’eau à chaque fois », exige-t-il.



Plans B de fortune

Seuls ceux qui ont un certain revenu disposent de pompes, tandis que d’autres habitants ont recours à des puits. C’est le cas de Ghislain, pourtant habitant du centre-ville : « Nous avons même des enfants qui ont parfois des diarrhées. On ignore si ces diarrhées viennent de la qualité de l’eau ou d’autres aliments qu’ils consomment. »



Mais, de son côté, Michaël, qui vit dans le chef-lieu de la Likouala relativise. « Je crois que cette année, en 2026, il y a eu une nette amélioration en ce qui concerne l’offre d’accès à l’eau potable, parce que l’État a consenti des efforts à travers [la SNPC Société nationale des pétroles du Congo, NDLR], qui a construit des ouvrages d’adduction d’eau potable », affirme-t-il.



Ces ouvrages sont des forages qui ne sont pas présents dans tous les quartiers. Ils fonctionnent grâce à l'électricité et sont touchés par les fréquents délestages.