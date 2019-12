La Cour Suprême confirme la radiation de Ousmane Sonko

La chambre administrative de la Cour suprême vient de confirmer la radiation d'Ousmane Sonko, ce jeudi 12 décembre 2019. Dans sa décision, la Chambre administrative rejette le recours introductif introduit par le Syndicat des Impôts, estimant ainsi que le leader du parti "Pastef les Patriotes" avait manqué à ses obligations.



Pour rappel, l’inspecteur des Impôts et des Domaines principal, Ousmane Sonko a été révoqué de l’administration sénégalaise, par décret présidentiel numéro 22016-1239 pris le 26 août 2016. Le leader de Pastef qui conserve ses droits à la pension à la retraite, a été radié « pour manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ». Un argument contesté à l’époque par le concerné qui a intégré l’Ordre des experts fiscaux du Sénégal, le 26 juin 2019. Car, pour le parlementaire, cette décision a été prise à cause de ses révélations sur « les fraudes fiscales » à l’Assemblée nationale et sur « les accusations de magouilles » sur le pétrole et le gaz, portées contre le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et le frère du Président Aliou Sall.



Et quant à Ousmane Sonko, il avait affirmé que la décision de la Cour suprême ne l'intéressait pas et qu'il n'allait plus jamais retourner dans la fonction publique