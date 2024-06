La Douane face aux défis sécuritaires

Depuis un certain temps nous constatons que le projet de modernisation de la Douane (PROMAD) ou programme de modernisation de la douane est dénigré.

Or nous devons nous réjouir de ce projet d'une grande importance car il appartient aux contribuables sénégalais de participer à la mission sécuritaire de la Douane qui demande des moyens financiers colossaux. C'est dans ce sens que le décret 2021 - 928 du 8 juillet 2021 instituant un prélèvement pour le programme de modernisation de l'administration des Douanes et l'arrêté 12307 du MFB / DGD du 5 août 2021 fixant les taux , tarifs et assiettes du PROMAD .



Alors ce prélèvement liquide par la douane, recouvré par le trésor public, sert á appuyer la Douane dans sa mission régalienne et quotidienne de lutte contre les bandes de crime organise (trafic de drogue de devise , faux billets , importation de produits nuisibles a la consommation etc ...).

Cette mission sécuritaire au paroxysme d'une mondialisation menacée par le terrorisme , nécessite des moyens techniques logistiques et un investissement humain.

C'est cela qui explique l'esprit du PROMAD et cette modernisation a apporté ses fruits car nous tous sommes au courant des saisies de drogue de faux médicaments et de faux billets .

Nous constatons aussi le déploiement de la Douane partout au Sénégal, la dématérialisation des procédures de dédouanement et la création de la direction du renseignement et de l'analyse des risques. Donc cette modernisation est venue à son heure car le Sénégal doit être au rendez vous des pays émergents en sécurisant son économie .



Serigne Cheikh Ndiaye, déclarant en Douane, président de l'amicale des déclarants en Douane du Sénégal