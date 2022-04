La directrice de l'Unicef entame une visite de quatre jours en RDC

Son agenda prévoit des entretiens, d’abord avec Bintou Keita, la représentante de la Monusco, la mission de l’ONU dans le pays qui a déclaré dimanche vouloir s’attaquer aux causes profondes et structurelles de l’insécurité. Catherine Russel sera reçue par le gouverneur militaire du Nord-Kivu ou la résurgence du M23 inquiète les agences onusiennes.



Entre l’Ituri et le Nord-Kivu plus de 17 000 enfants ont été sortis des groupes armés depuis 2017 mais combien d’enfants sont encore enrôlé de force ?



La directrice de l’Unicef va s’enquérir des projets financés par l’agence, notamment de celui pour apporter de l’eau potable dans la périphérie de Goma ou encore l’hôpital Heal Africa qui soigne depuis de nombreuses années, les femmes victimes des violences sexuelles.



D’ailleurs les Nations unies ont récemment haussé le ton face à la flambée des violences opéré par les miliciens qui massacrent des civils installés dans des camps de déplacés.



La nouvelle directrice générale de l’Unicef achèvera sa visite de quatre jours par la capitale à Kinshasa où elle devrait rencontrer le président Félix Tshisekedi.