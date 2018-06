La prison pour tous les Sénégalais qui vont parrainer deux candidats

Que les Sénégalais se le tiennent pour dit. Tous les citoyens inscrits sur le fichier électoral et qui vont être sollicités par les candidats à la prochaine élection présidentielle ne s'en tireront pas facilement s'ils décident de parrainer au moins deux d'entre eux.

En effet, les dispositions de la nouvelle loi sur le parrainage stipulent que le parrain qui voudra soutenir en même temps deux candidats encourt une peine de prison ferme et ses deux signatures seront invalidées. Le décompte du nombre de parrains se fera au niveau du Conseil constitutionnel.



S’agissant du nombre de parrainages nécessaire pour être candidat à la Présidentielle, il va passer de 1% des électeurs inscrits sur le fichier à 0,8 %. Et le candidat qui se verra recaler, aura un délai de deux jours pour introduire un recours.



Une campagne de communication pour sensibiliser les citoyens inscrits sur lie fichier électoral ne s'impose-t-elle pas ?