La question-piège de Macky Sall à Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo

Le Président Macky Sall veut prévenir toute éventualité de frustration ou de bouderie dans ses rangs, après le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). Alors que les noms du Premier ministre Amadou Ba et du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, reviennent très souvent dans la recherche d'un candidat au sein de la majorité, le Président Macky Sall a comme qui dirait voulu signer un pacte avec eux, même s'il n'est qu'oral.



Au cours des discussions avec les leaders de Bby, Macky Sall s'est tourné vers ses deux lieutenants assis à ses côtés en leur posant la question suivante : «J'espère que vous serez d'accord avec mon choix ?» Tous les deux ont répondu par l'affirmative, à en croire nos confrères du journal L'Observateur.



Enfin, le Président de conclure devant les leaders de Bby: «Je voulais juste des témoins.» L'engagement est pris. Plus d'excuses !