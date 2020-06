La situation des 11 cas communautaires de ce mardi 30 juin avec Dakar qui tire encore le gros du lot

Les cas communautaires ont connu une légère baisse ces derniers jours après avoir pris une échelle qui a inquiété plus d'un. Le ministère de la Santé a annoncé 11 cas issus de la transmission communautaire sur les 95 nouveaux cas positifs au virus, ce mardi 30 juin 2020.



"Sur 1274 tests effectués, 95 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 7,5 %. Il s'agit de 79 cas contacts déjà suivis, 5 cas importés à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass et de 11 cas issus de la transmission communautaire", a déclaré le directeur de cabinet du ministère de la Santé. Il poursuit : "Ces derniers sont répartis comme suit: 01 à Cité Sonatel, 01 à Grand Dakar, 01 aux HLM, 01 aux Maristes, 01 aux Parcelles Assainies, 01 à Point E, 01 à Yoff, 01 à Diourbel, 01 à Kaolack, 01 à Oussouye, et 01 à Touba."





A ce jour, le Sénégal compte 6793 cas déclarés positifs dont 4431 guéris, 112 décédés et donc 2249 sous traitement.