La tension persiste à l'Ucad : Les forces de l'ordre sont dans le campus... les étudiants retranchés aux alentours de la Corniche

Ça continue de chauffer au campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. A l'heure où ces lignes sont publiées le front continue de battre son plein. Les forces de l'ordre sont dans l'enceinte universitaire et ont réussi à repousser les étudiants jusque dans les alentours de la Corniche.



Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont débuté vers 17 heures. Pour dégager l'avenue Cheikh Anta Diop et disperser les étudiants, les policiers ont dû lancer des grenades lacrymogènes. Un de ces engins a provoqué l'incendie de la chambre d'une étudiante.

Les étudiants en Master réclament le paiement de leurs subventions pour leurs mémoires...