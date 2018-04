La tra...jeudi aura-t-elle lieu ?

Les principaux leaders de l'opposition représentative seront pratiquement tous à l'intérieur de l'Hémicycle jeudi pour engager la bataille des procédures et retarder au maximum la validation du texte du Président Macky Sall par les députés de la majorité. Ousmane Sonko, Mamadou Diop "Decroix", Oumar Sarr, Me Madické Niang, Déthié Fall, Aida Mbodj... ne seront certainement pas dans l'autre front qui consistera à contourner ou forcer le barrage des forces de l'ordre pour accéder à la place Sowéto.

Ce front sera peut-être mené par le patron de "Rewmi", qui a annoncé samedi dernier, lors du séminaire des cadres de son parti à Saly, qu'il allait écourter son voyage en France, rien que pour être présent au centre-ville de Dakar ce 19 avril, dans le but de contester le vote du projet de loi sur le parrainage.

Idrissa Seck, sa garde rapprochée, ses collaborateurs et militants, ne seront pas seuls face au dispositif sécuritaire déployé à Sandaga et environs, le mouvement citoyen "Y'en a marre" sera de la partie. Fadel Barro, Kilifeu, Thiat et les centaines, voire les milliers de jeunes qui adhèrent à leurs convictions dites citoyennes vont tenter d'instaurer l'esprit et pourquoi pas l'atmosphère du 23 juin 2011.



Il faut également compté sur le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses militants. Sur les "Khalifistes" qui semblent pressés d'en découdre une bonne fois pour toute avec le régime de Macky Sall. Sur Malick Gackou, Thierno Bocoum, Me Mame Adama Gueye et tous les autres candidats déclarés ou potentiels candidats qui ont annoncé leur présence à ce rassemblement. Sans compter les populations qui ne s'identifient à aucun parti politique ni à un mouvement citoyen quelconque, mais qui vont peut-être participer au front, simplement pour marquer leur désaccord.



Des arrestations d'opposants en vue

Le communiqué du préfet de Dakar est on ne peut plus clair. Il invoque l'arrêté numéro 007580/Mint/Sp du 20 juillet 2011 (Ndlr: l'arrêté Ousmane Ngom) et met en garde contre "toute violation de cette mesure (qui) sera punie des peines prévues par la loi". Ce qui voudrait dire qu'il serait fort probable que Idrissa Seck, les leaders de Y'en a marre et tous ceux qui seront au centre-ville, risquent de passer les jours suivant en prison.



Le décor est donc campé. Reste plus qu'à prier pour que le Sénégalais lambda ne paie de son sang l'entêtement débile et cynique de sa classe politique (opposition et pouvoir compris).