​Adoption de la loi sur le parrainage : les cadres de BBY invitent les députés de la majorité à venir voter

Les cadres de Benno Bokk Yaakaar ont marqué leur étonnement sur la virulence autour de la loi constitutionnelle sur le parrainage. Face à la presse ce matin, la structure des cadres a déclaré que la rationalisation par le parrainage soumise à la sanction du législateur a répondu à toutes les exigences en matière d’équité et d’impartialité et, n’a obéi à aucune logique partisane.



Ils demandent solennellement aux députés de la majorité, de rester ouvertes, non pas pour retirer le projet de loi, mais pour faire voter au mieux qu’ils pourront en tenant compte des propositions et ou amendements acceptables de l’opposition. Car, disent-ils « l’Assemblée nationale est aussi un espace de dialogue ».



Les cadres de BBY ont aussi sollicité, du peuple sénégalais, avec fermeté et courage, d’accompagner le gouvernement. À l’opposition sénégalaise, il est demandé de prendre de la hauteur car « le jeu collectif est toujours plus productif que le Quant à soi ».



Alpha Bayla Gueye, coordonnateur des cadres de déclarer: « nous espérons tout bonnement que lorsque cette phase constitutionnelle sera derrière nous, avec la promulgation de la loi, et que le temps s’ouvrira, l’opposition sénégalaise boycotteuse profitera de la séquence de validation du projet de modification du Code électorale pour rejoindre les forces émergentes et progressistes et aider à définir ensemble les modalités de sa mise en œuvre, car en réalité ce pays nous appartiens tous et la paix et la concorde nationale n’ont pas de prix ».