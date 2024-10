Lancement de deux filiales de la Sapco-Sénégal : Ousmane Sonko appelle à promouvoir "le tourisme intégré"

Afin de diversifier son offre, la SAPCO-Sénégal, bras technique de l'Etat en matière d'aménagement touristique, sous l'impulsion de son nouveau Directeur général Serigne Mamadou Mboup, a procédé samedi 12 octobre, au lancement de deux filiales : la Sénégalaise de logistique et de tourisme (SLT) évoluant dans la logistique et le transport, et SAPCO PROPERTIES, spécialisée dans l'immobilier touristique. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a présidé la rencontre, appelle à promouvoir « le tourisme intégré ».



À cet effet, il a invité le ministre du tourisme et le Dg de la Sapco à travailler à promouvoir le secteur et à encourager les Sénégalais à découvrir leur pays. Le Premier ministre s’est aussi prononcé sur le contexte de réchauffement climatique. Selon lui, l'Afrique qui ne produit que 4 %, subit plus de 80 % des effets de ce réchauffement climatique.



« Je suis là pour apporter un message d’encouragement aux initiatives qui ont été prises. Et ce, parce que le tourisme représente un aspect très important pour la vision qui avait été déjà exprimé dans le programme qui a fait élire son excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Le tourisme représente un levier extrêmement important dans le référentiel des politiques publiques, aussi bien dans sa déclinaison vision 2050 que dans sa déclinaison quinquennale. Monsieur le Directeur Général de la Sapco… Qu’il est pris l’initiative d'innover doit être accompagné par l'Etat du Sénégal. Je le disais tantôt dans le référentiel, vous verrez qu’il est construit autour de 4 axes et le premier moteur de croissance qui est le moteur de secteur à forte valeur ajoutée. Le premier axe de ce moteur est le tourisme. Sur les 8 pour le développement projeté, les 7 ont le Tourisme comme une des filières déterminantes », a expliqué Ousmane Sonko.



Pour le Premier ministre, celui qui veut construire le Sénégal, « doit construire une biodiversité extrêmement riche. Qui veut construire le Sénégal doit construire sur ce socle avec un potentiel extrêmement avec un potentiel énorme en termes d’employabilité, surtout pour les jeunes en termes d'employabilité. Mais également la création de richesses ».



Parlant d'économie plus propre possible, Ousmane Sonko a indiqué que leur préoccupation, c’est construire une économie plus verte, la plus propre possible. « Dans un contexte de réchauffement climatique, l'Afrique qui ne produit que pour 4 %, subit plus de 80 % des effets de ce réchauffement climatique. Nous avons un modèle de développement à construire qui n’a pas besoin de reprendre les mêmes erreurs de l’ère des révolutions industrielles, il nous faut dans toutes nos initiatives privilégier les moyens de production les plus propres… Les Sénégalais ne font pas de Tourisme intégré. Très peut de Sénégalais voyage à l’intérieur du pays et découvre d’autres sites. Le Tourisme intégré peut rapporter plus même que le Tourisme qui nous vient de l’extérieur. Il faut travailler à le promouvoir, à encourager les Sénégalais à découvrir leur pays. Parce que ça coûte moins chère de visiter le Sénégal que de faire des milliers de kilomètres pour aller hors du pays. C’est pourquoi je puisse vous assurer du soutien total du gouvernement dans le sens allant du renforcement, la revitalisation du secteur du Tourisme. »



Le directeur général de la Sapco-Sénégal, Serigne Mamadou Mboup, est revenu sur l'importance de ces deux nouvelles filiales : « l'ouverture de ces filiales démontre notre volonté d'accroître et de consolider notre positionnement sur le marché touristique sénégalais. Ces filiales ne se limitent pas à être de simples extensions de notre entreprise, mais elles reflètent également un engagement à promouvoir notre culture d'entreprise et nos valeurs fondamentales afin de garantir le même niveau d'excellence, d'intégrité et de responsabilité sociale. Je réitère l'engagement de la SAPCO-Sénégal pour soutenir le développement des pôles touristiques intégrés, compétitifs pour un développement économique et social... qui est la vision tracée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le développement du secteur ».



Pour M. Mboup, le secteur du tourisme est d'une importance capitale dans l'économie du pays. Il mérite une attention particulière de la part de l'Etat, car, du fait de sa transversalité, il présente de réelles opportunités d'investissements, de création d'emplois pour les Sénégalais, et de marchés pour les entreprises locales.