Le Barça confirme le "transfert" de Moussa Wagué

Le FC Barcelone a confirmé que le défenseur Moussa Wagué appartiendra à l'équipe première cette saison et portera le numéro '16'. Sergi Roberto sera donc milieu de terrain la saison prochaine.



Moussa Wagué avait été un des joueurs signés par le FC Barcelone pour un futur très proche. Le Sénégalais est parvenu en une saison à convaincre le staff technique de l'intégrer en équipe première.



Wagué a joué 20 matches et a marqué deux buts lors de sa première saison avec le Barça B et a même fait ses grands débuts avec Valverde. Lors de la saison 2019-20, il fera partie intégrante de l'équipe professionnelle et sera en concurrence au poste avec Nelson Semedo.



Le FC Barcelone a informé ce vendredi que Moussa Wagué appartiendra désormais à l'équipe première et qu'il portera le numéro '16', devenant une nouvelle "recrue" pour Valverde.

Ainsi, Sergi Roberto retrouvera un poste au milieu de terrain, qui est son poste de prédilection.



"Moussa Wagué est un nouveau joueur de l'équipe professionnelle du FC Barcelone. Après les arrivées de Frenkie de Jong, Neto et Griezmann, le latéral droit sénégalais sera sous contrat avec l'équipe première et devient ainsi le quatrième renfort de l'équipe d'Ernesto Valverde pour la saison 2019-20. Il faut rappeler que Wagué a joué la saison passé avec le Barça B, bien qu'il ait disputé trois matches avec l'équipe première contre Huesca, le Celta et Eibar", a explique le Barça dans un communiqué, repris par Bessoccer.