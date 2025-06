Mercato : C’est officiel, Paul Pogba rejoint l’AS Monaco

L’AS Monaco a officialisé la signature de Paul Pogba, ce samedi 28 juin. Tête d’affiche du mercato du club, le champion du monde 2018 rejoint la Principauté pour deux saisons. Son dernier match remonte à septembre 2023 sous les couleurs de la Juventus Turin, alors qu’il découvrira pour la première fois la Ligue 1.



Paul Pogba est officiellement un joueur de l’AS Monaco. Le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat de deux ans, ce samedi 28 juin, et retrouvera le football professionnel. Le champion du monde 2018 n’a pas joué un seul match depuis septembre 2023, en raison d’une suspension de 18 mois pour dopage, suivi de blessures et d’une affaire de séquestration et tentative d’extorsion de fonds dont il a été victime.



Une visite médicale passée vendredi



L’ancien joueur de Manchester United et la Juventus Turin découvrira la Ligue 1, après plusieurs tests physiques et une visite médicale passée au centre de performance à La Turbie, le vendredi 27 juin. Il est arrivé en France, la veille, en provenance des États-Unis où il vivait ces derniers temps.



Tête d’affiche de ce début de mercato, Paul Pogba devrait être suivi par Ansu Fati. L’ailier formé au FC Barcelone rejoindrait l’ASM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.