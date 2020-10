Le CORED instruit 6 affaires et sert des avertissements à Madiambal, Actu221...

Le Tribunal des Pairs du Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethnique et de Déontologie dans les medias à instruit 6 affaires sur lesquelles il a été saisi. À savoir 2 auto-saisines et de 4 plaintes. Après avoir examiné les faits, le Tribunal a rappelé à certains organes de presse le droit de réponse avant de servir des avertissements.



Pour ce qui est de la première auto-saisine, il s'agit de Actu221.net, pour un article intitulé « Un député appelle les peuls à prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall ».

La deuxième, c'est contre Madiambal Diagne pour sa chronique du 21 septembre 2020 « les lundis de Madiambal » sous le titre « Téliko, juge ou opposant politique » publié dans le journal le quotidien.



En ce qui concerne les plaintes, il s’agit de celles d’Abdoulaye Cisse contre le journal le Quotidien pour un article intitulé « Téliko en route pour le conseil de discipline ». Le plaignant indique que l’article a heurté sa conscience. Et ajoute que l’auteur de l’article Mohamed Gueye salit impunément des citoyens en prenant le risque ou le parti de s’immiscer dans un conflit qui n’est pas celui de la presse.



L’autre plainte a été déposée par Birahim Dieng contre le quotidien « L’As », pour un article intitulé « Rébellion au SUTSAS : la section Fann, Albert Royer, ENDSS et ENTESS désavoue Mballo Dia Thiam ». Le plaignant qui a saisi le CORED en qualité de secrétaire général de la section SUTSAS de l’ENDSS, ENTESS et des écoles de santé, reproche au journal d’avoir écrit des contre-vérité et d’avoir refusé de publier son droit de réponse. Le même monsieur Birahim Dieng a déposé une plainte contre le site Dakaractu pour les même briefs.



Il y a aussi une 6e plainte de Sidy Lo contre le quotidien L’Observateur, qu’il accuse de l’avoir diffamé dans un article intitulé « Contentieux foncier : l’Etat au cœur d’un jeu de mic mac à 31 milliards de F CFA » publié le 18 juin 2020.



Deux avertissements contre le site Actu221 et Madiambal Diagne

Après avoir examiné tous ces dossiers, le CORED a pris un certain nombre de décisions. Le Tribunal des pairs a servi un avertissement à Actu221.net en soulignant qu’il réprouve cette démarche qui au nom de la recherche du sensationnel et du scoop, sape la cohésion nationale.



Le Tribunal des Pairs du CORED a aussi constaté sur le cas Madiambal Diagne, la référence à la nationalité guinéenne du Magistrat Souleymane Téliko, questionne sur son projet et sème le doute sur la loyauté du magistrat. Par conséquent il sert un avertissement au patron du journal Quotidien.



Pour la plainte du sieur Abdoulaye Cisse contre le quotidien L’Observateur, le CORED conclut que le plaignant n’a pas qualité pour porter plainte selon les textes du CORED (article 16 du règlement intérieur). Monsieur Cisse ne remplissant pas ces conditions, sa plainte est jugée irrecevable.



Sur la plainte de Birahim Dieng, le Cored a également prononcé un avertissement à l’endroit du quotidien L’As, qui a d’ailleurs reconnu n’avoir pas publié un droit de réponse. Ainsi, le Tribunal prononce un avertissement à l’endroit de Youssoupha Mine.



Concernant la plainte de Sidy Lo contre le quotidien L’Observateur, le Tribunal des Pairs reconnaît que l’Observateur a eu raison de ne pas publier le droit de réponse du fait de sa non-conformité. Avant d’informer d’une autre auto-saisine du CORED concernant le groupe Dmedia qui est toujours en instruction.