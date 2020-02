Le Colonel Kébé libéré après avoir été auditionné

Arrêté ce jeudi à Saint-Louis par la police lors de sa tentative de médiation entre les pêcheurs et les autorités, à propos du renouvellement tardif de licences de pêche, le Colonel Abdourahim Kébé a été libéré il y a quelques minutes après avoir été auditionné.



Pour rappel, les pêcheurs du quartier Guet Ndar et les forces de l'ordre se sont livrés à de violents affrontements mardi 04 février. 15 personnes ont été interpellées après le saccage de plusieurs bâtiments publics dont l'agence de la Senelec et le Centre des archives de l'OMVS.