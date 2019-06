Le FRN dénonce les multiples arrestations et l’interdiction des manifestations

Le Front de Résistance National, qui continue de participer au Dialogue national, à sorti un communiqué pour dénoncer les nombreuses arrestations survenues lors des manifestations, survenues ce vendredi au Centre-ville.

« Mme Maimouna Bousso et d’autres responsables du FRN, ont été arrêtés ainsi que des membres de la société civile à l’occasion du rassemblement à la place de l’obélisque en protestation contre le scandale sur le gaz et le pétrole. Ils se trouvent présentement à la police du 4ème Arrondissent à Dakar. Une délégation du FRN s’y est déjà rendue », peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik.



Le FRN exige la libération immédiate de tous ceux qui ont été injustement arrêtés. Il condamne avec vigueur l’interdiction répétée et systématique des manifestations depuis des années et l’usage de la force pour empêcher l’exercice d’un droit constitutionnel : le droit de manifester.