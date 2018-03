Le Forum du justiciable demande au chef de l'Etat d'enterrer le projet de loi sur les parrainages

Le Forum du Justiciable demande solennellement au Président de la République

de surseoir le projet de loi sur le parrainage adopté en Conseil des ministres le 21

mars 2018 pour donne la possibilité à la société civile et toutes les parties

prenantes de trouver un large consensus sur ce système de parrainage déjà décrié

par les acteurs politiques et qui risque faire revivre le pays les mauvais souvenirs

du 23 juin 2011.

Monsieur le Président de la République sans vouloir remettre en cause votre

bonne foi en adoptant ce projet de loi, le Forum du Justiciable estime qu'il serait

préférable dans un Etat démocratique, que le processus électoral soit valider par

un large consensus préalables entre les acteurs politiques ce qui, sans doute

minimiserait le risque de contentieux préélectoral et post électoral. Alors nous

vous demandons solennellement monsieur le Président de la République de

surseoir ce projet de loi et d'essayer de trouver un consensus avec les parties

prenantes sur cette question fondamentale.

Monsieur le Président de la République,dans les grandes démocraties, les

questions modifiant la charte fondamentale c'est à dire la constitution et le

processus électoral font souvent l'objet d'un large consensus avec toutes les

parties prenantes et non des décisions unilatérales. Ceci dans le but de faire

respecter les droits fondamentaux des citoyens : le respect au principe du suffrage

universel.



Monsieur le Président de la République, s'il arrivait toutefois que le projet de loi

sur le parrainage passe à l'assemblée nationale et qu'il est voté par les députés , le

Forum du Justiciable vous demande solennellement de prévoir au moins des

mécanismes d'accompagnement afin de veiller aux atteintes des droits

fondamentaux reconnus aux citoyens sénégalais qui veulent briguer le suffrage

universel. Par exemple prévoir la possibilité d'un recours devant le conseil

constitutionnel pour ceux qui verront leurs candidatures rejetées.





Forum du Justiciable