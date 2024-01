Le HCCT en deuil: le professeur Maouloud Diakhaté est décédé ce lundi

Le professeur Maouloud Diakhaté, membre du Haut conseil des collectivités territoriales et président de la commission des études, de la planification du suivi et de l’évaluation des politiques de décentralisation est décédé ce lundi.



Selon le journal "Les Echos" qui donne l’information, Maouloud Diakhaté était bien portant à première vue. Il était même présent au Hcct où il a présidé une réunion de la commission dont il est le président. C’est à la suite de cette réunion, qu’il est tombé dans les locaux du Hcct, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre son médecin personnel avec qui il avait rendez-vous.

A noter que le professeur Maouloud Diakhaté état titulaire des universités de Saint-Louis et Bambey.