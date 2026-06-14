Le Nigeria et l'Éthiopie signent un accord pour le transfert de 100 prisonniers nigérians

Le Nigeria et l'Éthiopie ont signé cette semaine un accord bilatéral permettant le transfert de 100 ressortissants nigérians détenus en Éthiopie, afin qu'ils purgent la fin de leur peine dans leur pays d'origine. La délégation, conduite par la ministre des Affaires étrangères Bianca Odumegwu-Ojukwu et par le ministre de la Justice Lateef Fagbemi, a été reçue par le ministre des Affaires étrangères éthiopien, à Addis-Abeba, afin de ratifier un accord marquant « une avancée significative dans la coopération consulaire et judiciaire » selon les autorités des deux pays.



La ministre des Affaires étrangères, Bianca Odumegwu-Ojukwu, a incité les ressortissants du Nigeria à « respecter les lois de leur pays d'accueil » et à « protéger l'image de leur pays », tout en déclarant que leur bien-être est une priorité pour son gouvernement.

Une centaine de citoyens nigérians sont actuellement détenus dans les prisons éthiopiennes de Kaliti et d'Aba Samuel. Depuis 2023, plusieurs alertes ont été lancées au Nigeria sur les mauvais traitements que ces prisonniers subiraient en Éthiopie : surpopulation carcérale, privation de soins médicaux ou de nourriture, voire même accusations de torture. Certains Nigérians auraient même été incarcérés à tort ou privés d'assistance juridique.

Décès de quatre prisonniers



Bianca Odumegwu-Ojukwu a d'ailleurs exprimé sa préoccupation face au décès de quatre prisonniers nigérians pendant le processus de négociation et de ratification, insistant sur l'urgence d'une intervention humanitaire. « Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies. Nous sommes déterminés à ramener les survivants », a-t-elle déclaré sur X.

Reste que la situation dans les prisons nigérianes n'est guère meilleure à en croire les rapports publiés par différentes ONG, qui dénoncent régulièrement surpopulation et insalubrité.