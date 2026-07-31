Ndorong : un conducteur de moto-jakarta tué dans une collision avec un camion

Un conducteur de moto-jakarta a perdu la vie dans un violent accident de la circulation survenu dans la soirée du jeudi 30 juillet 2026 sur la route de Ndorong à Kaolack (ouest), alors qu'un convoi de motos se dirigeait vers Touba, à l'occasion du Grand Magal.



Selon les informations rapportées par la RFM, le drame s'est produit vers 21 heures, à hauteur du commissariat de Ndorong. Témoin oculaire de la scène, Ousseynou Diop explique que la victime aurait été déportée vers un camion qui l'a mortellement percutée.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour les constatations d'usage avant d'évacuer le corps sans vie à l'hôpital régional. Le conducteur du camion a été interpellé par la police, qui a ouvert une enquête.



Témoin de l'accident et responsable politique à Ndorong, Ousseynou Diop a aussi lancé un appel à la prudence. Il dénonce l'indiscipline de certains usagers de la route, qu'il s'agisse des conducteurs de moto-jakarta ou des camionneurs.



« Nous assistons à des comportements dangereux sur cet axe. Les conducteurs de moto-jakarta doivent redoubler de vigilance et adopter une conduite responsable. Les camionneurs aussi doivent respecter les règles de circulation. C'est à ce prix que nous pourrons éviter de nouveaux drames et préserver des vies », a-t-il alerté.