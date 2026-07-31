250 millions de barils, 3 millions de tonnes de GNL et 7 milliards de dollars d'investissement : les chiffres clés des projets GTA, Sangomar et Yakaar-Teranga

Le secteur des hydrocarbures redessine l'avenir énergétique au Sénégal, porté par l'évaluation de phases d'expansion majeures pour ses projets phares offshore.



Du champ pétrolier de Sangomar au méga-projet gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), les opérateurs et les compagnies nationales planchent activement sur des extensions d'envergure pour consolider la production nationale et pérenniser l'essor énergétique du pays.



Dans le détail, le projet pétrolier de Sangomar, qui a stabilisé sa production à sa capacité nominale de 100 000 barils par jour depuis son lancement en juin 2024, fait l'objet de discussions poussées entre Woodside Energy et Petrosen en vue d'une « seconde phase qui pourrait débloquer 250 millions de barils de pétrole récupérable supplémentaires ».



Selon les informations rapportées par MSGBC Oil, Gas & Power, le projet de GNL de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), mené par bp aux côtés de Petrosen, de la SMH et de Kosmos Energy, évalue l'intégration d'une structure gravitaire (GBS) « capable de produire entre 2,5 et 3 millions de tonnes de GNL par an », dont la trajectoire sera dictée par les performances initiales et les concertations bilatérales entre le Sénégal et la Mauritanie.



Enfin, la configuration du géant gazier de Yakaar-Teranga a connu un tournant décisif avec le rachat total des parts de Kosmos Energy en avril 2026, plaçant le gisement de 25 Tcf « entièrement sous le contrôle de Petrosen ».



Le gouvernement sénégalais oriente désormais cet actif vers le marché intérieur, ciblant une décision finale d'investissement (FID) d'ici la fin de l'année 2026 pour ce projet titanesque estimé à environ 7,5 milliards de dollars (soit près de 4 270 milliards de francs CFA au taux de change actuel).



Une initiative qui, selon la même source, « devrait stimuler les discussions autour des structures de financement, des partenariats stratégiques et de la commercialisation du gaz domestique ».