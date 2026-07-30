Abuja : la CEDEAO se mobilise pour accélérer l'accès des femmes aux postes de décision

La Commission de la CEDEAO a ouvert, ce jeudi 30 juillet 2026 à Abuja, un forum régional de deux jours consacré au renforcement du leadership politique des femmes. À cette occasion, l'institution sous-régionale a appelé à traduire en actes concrets les engagements des Chefs d'État pour accélérer la représentation féminine dans les instances de décision.



Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, Damtien Larbli Tchintchibidja, a qualifié la Déclaration présidentielle sur la représentation politique des femmes d'« engagement historique ». Elle a souligné que la concrétisation de ces textes constitue l'un des plus importants héritages du cinquantenaire de l'organisation et un pôle central de la « Vision 2050 » de la CEDEAO.



Cette rencontre de haut niveau réunit des membres de gouvernements, des parlementaires, des représentants du PNUD ainsi que des leaders de la société civile et du secteur privé. Parmi les personnalités présentes figurent notamment Hajiya Imaan Sulaiman-Ibrahim, ministre nigériane des Affaires féminines, et la sénatrice Chantal Fanny, présidente de l'Association des Femmes Parlementaires de la CEDEAO (ECOFEPA).



Les travaux visent à tracer une feuille de route opérationnelle pour l'Agenda 2035 pour la parité. Les participants tablent sur des réformes législatives, le renforcement institutionnel et l'accroissement effectif de la participation des femmes à la vie politique afin de consolider la démocratie et la gouvernance inclusive en Afrique de l'Ouest.