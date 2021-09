Le PDS dans les derniers réglages de sa coalition

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade est dans les derniers réglages de sa coalition en vue des élections locales de janvier 2022. Le journal Les Echos renseigne que Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye et Mayoro Faye ont été aperçus jeudi au siège de Bokk Guis Guis.



Selon des informations de nos confrères, ils étaient en train de s’affairer aux derniers réglages en vue du lancement de leur coalition. Et cela devrait se faire après le Grand Magal de Touba. Mardi prochain, ils devraient se retrouver pour continuer la discussion.