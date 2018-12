Le Pds absent du lancement de la Pose : Karim Wade à l’origine du «boycott»

Alors qu’il était attendu au lancement de la Plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (Pose), le Parti démocratique sénégalais (Pds) a préféré se pencher sur un autre sujet qui est, selon Mayoro Faye, la priorité du moment.



A en croire le responsable libéral de Saint-Louis, leur absence ne peut pas être assimilé à un boycott : «Notre parti est loin de boycotter une quelconque initiative tendant à renforcer l’opposition pour faire face ensemble à Macky Sall.»



M. Faye qui s’exprimait sur la question dans les colonnes du journal Les Echos, explique qu’ils sont dans les préparatifs pour accueillir Karim Wade. Et par conséquent, martèle-t-il, «nous ne nous disperserons pas d’autant plus que nous avons déjà entamé une autre tournée nationale qui nous accapare.»



Avant de conclure : «nous nous occuperons de la bataille de la sécurisation lorsque nous aurons terminé de relever le défi de la participation et c’est pour très bientôt.»



Cependant, ses explications auront du mal à convaincre certains Sénégalais, lesquels pensent que l’absence du Pds traduit tout simplement que l’opposition rencontre toujours des difficultés pour se lancer ensemble dans une même bataille.