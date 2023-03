Le Secrétaire général du Sames sur l'arrestation du Dr Babacar Niang: "on protégera les nôtres"

Le Secrétaire général du Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) est monté au créneau après l'arrestation du Docteur Babacar Niang, patron de la clinique SUMA Assistance, suite à l'hospitalisation du leader de l'opposition Ousmane Sonko dans son établissement de jeudi dernier à hier mardi. "On protégera les nôtres... Quoiqu'il en coute... Force et Honneur!", a-t-il écrit sur sa page Facebook.







Le Dr Ndour a été porté à la tête du SAMES en décembre 2022 lors du congrès de renouvellement des instances qui s'était tenu à Dakar. Il avait obtenu 254 voix quand son principal concurrentcontre 63 voix pour son adversaire le Docteur Ly. Maurice Demba Ndour est membre de l’association sénégalais de la gynécologie Obstétrique (Asgo). Monsieur Ndur est très prompt à monter au front. Dans l’affaire de l’hôpital de Kédougou, il avait apporté son soutien au docteur Léonce Faye mis en cause pour un accouchement qui avait mal tourné.