Le Secrétariat Exécutif National du PS réaffirme l'ancrage du parti dans la coalition BBY

Réuni mercredi à la Maison du parti, le Secrétariat Exécutif National du Parti socialiste a exprimé, en particulier, sa profonde gratitude au chef de l’Etat Macky Sall pour tous les honneurs que la République a rendus sous sa direction à Ousmane Tanor Dieng, ainsi que pour les actes officiels qu’il a posés dans ce sens en l’accompagnant jusqu'à sa dernière demeure.



En ce qui concerne la vie du parti, « le SEN engage d’ores et déjà tous les militants et responsables à poursuivre sans relâche, à tous les niveaux, le parachèvement dans les délais prescrits du processus de vente des cartes et de renouvellement des instances de bases. Dans cet ordre d’idée, le SEN proposera la convocation d’une session spéciale du bureau politique élargie aux Secrétaires généraux des coordinations qui précédera celle du comité central. Sur un autre plan, il a réaffirmé l’ancrage du Parti Socialiste dans la coalition BBY », a fait savoir Abdoulaye Wilane porte-parole du jour.



Poursuivant sa déclaration, il ajoute : « Le SEN remercie vivement le Khalife Général des mourides pour le rôle premier qu’il a joué pour créer entre les acteurs politiques un climat de sérénité et de concorde propice au dialogue dans l’intérêt de la nation. Le SEN s'est enfin réjoui des bonnes perspectives de récoltes avec le niveau satisfaisant de pluviométrie enregistré cette année malgré l’installation tardive de l’hivernage. Le SEN exhorte le gouvernement à prendre dès à présent toutes les mesures permettant d’avoir une bonne campagne de commercialisation agricole profitable à tous les acteurs ».