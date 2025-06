Le Sénégal à l’honneur à Genève : Hamidou Diop élu Vice-Président de la 113e Conférence internationale du travail

Le Sénégal s’est illustré ce lundi 2 juin sur la scène internationale à l’ouverture de la 113e Conférence Internationale du Travail, organisée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à Genève, avec l’élection de Hamidou Diop, Secrétaire général du Conseil National du Patronat (CNP), au poste de Vice-Président de cette session majeure.



« C’est un honneur non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l’Afrique de l’Ouest. Ce poste nous permet de porter la voix du secteur privé africain dans les plus hautes instances du dialogue social mondial », a déclaré Hamidou Diop peu après son élection. La désignation de M. Diop a été soutenue par l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) et par Baidy Agne, Président du CNP. « Nous avons appuyé cette candidature en raison de l’expertise reconnue de M. Diop et de son engagement constant pour un dialogue social inclusif et structurant », a souligné M. Agne depuis Dakar.



La Conférence Internationale du Travail, qui se tient du 2 au 15 juin 2025, réunit les représentants tripartites (gouvernements, employeurs, syndicats) des 187 États membres de l’OIT, soit plus de 5 000 délégués. Le Ministre sénégalais du Travail, Abass Fall, est présent aux côtés des représentants des centrales syndicales sénégalaises. « Notre modèle de concertation sociale est régulièrement cité en exemple par l’OIT », a rappelé le ministre.



Parmi les sujets à l’ordre du jour figurent la liberté syndicale, la sécurité biologique au travail, les contributions budgétaires des États, mais aussi des dossiers géopolitiques sensibles comme le Myanmar et le statut de la Palestine. Des thématiques majeures telles que l’économie des plateformes et la transition de l’informel vers le formel seront également abordées.



L’un des temps forts annoncés est la tenue du Forum Mondial pour la Justice Sociale, conçu comme un espace de réflexion stratégique face aux mutations du monde du travail. Plusieurs chefs d’État et de gouvernement sont attendus au cours de cette 113e session, renforçant la portée diplomatique et politique de cette rencontre annuelle.



« Cette élection est une reconnaissance du rôle croissant que le Sénégal joue dans les débats mondiaux sur l’emploi, le travail décent et la régulation économique », a conclu Hamidou Diop, qui promet de porter des initiatives concrètes en faveur d’un secteur privé africain plus résilient et compétitif.