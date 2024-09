Le Sénégal condamne les attaques terroristes et marque sa solidarité avec le Mali

Après la condamnation par la CEDEAO des récentes attaques terroristes survenues à Bamako, c'est autour du Sénégal, pays voisin du Mali de réagir. Dans un communiqué publié ce jeudi 19 septembre 2024, le Sénégal condamne « les attaques terroristes ayant ciblé, le mardi 17 septembre 2024, l'aéroport international de Bamako, et l'école de la Gendarmerie à Faladié, et qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des blessés».



Le Sénégal dénonce toutes les « atteintes » portant atteinte à « l'intégrité territoriale » du Mali. « Le Gouvernement du Sénégal condamne, avec la plus grande fermeté, toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'intégrité du Mali », lit-on dans le communiqué.



De plus, le Sénégal marque « son soutien et sa compassion avec le peuple frère du Mali ». Il exprime « sa solidarité au Gouvernement, et au peuple de ce pays frère ».



Enfin, le Sénégal présente ses condoléances aux autorités maliens et au peuple frère du Mali. « Le Sénégal présente également ses vives condoléances aux autorités et au peuple frère du Mali, et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées », conclut ledit communiqué.