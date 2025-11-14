Le Sénégal mobilise 99 milliards FCFA sur le marché des titres publics

Selon le document, cette opération s'inscrit dans la continuité de l'exécution maîtrisée de son plan de financement 2025.

La même source précise que l’adjudication portait sur un montant cible de 90 milliards FCFA et a suscité un vif intérêt des investisseurs avec un total de souscriptions de 100 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 111%, et un montant final retenu de 99 milliards FCFA.

Selon le ministère, cette dynamique confirme la confiance renouvelée du marché dans la signature du Sénégal.

Structurée autour de conditions favorables, avec un rendement moyen pondéré sur l'opération de 6,88%, l'opération a mobilisé une base d'investisseurs diversifiée témoignant ainsi de la profondeur du marché.

Avec cette nouvelle opération, le Sénégal poursuit la mise en œuvre de son plan de financement 2025, exécute sa stratégie de gestion des finances publiques et consolide la confiance du marché dans sa capacité à se financer dans des conditions soutenables.

Le Gouvernement du Sénégal réaffirme sa détermination à maintenir un cadre macroéconomique stable, une gestion budgétaire rigoureuse et une communication transparente et continue avec l'ensemble des acteurs du marché, conclut le communiqué.

