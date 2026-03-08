Arbitrage français : une diversité encore absente au sommet

Le constat dérange et pousse certains acteurs du football à éviter le sujet… Une réaction qui n’est pas isolée. Plusieurs intervenants du milieu décliné toute prise de parole, tandis que d’autres accepté de s’exprimer qu’à condition de rester anonymes. Certains même demandé que leurs propos ne soient pas utilisés, rapporte nos confrères du journal l’Equipe.



Pourtant, la question existe bel et bien. Les arbitres noirs restent largement sous-représentés au plus haut niveau, aussi bien en Ligue 1 que dans d’autres grands championnats européens.



En France, 185 arbitres évoluent au niveau fédéral, la plus haute catégorie nationale selon l’« arbitroscope » publié sur le site de la FFF. Dans cette liste, un seul est originaire d’Afrique noire : Gaël Angoula. Le contraste est frappant avec le football professionnel lui-même, où la diversité des joueurs est aujourd’hui largement visible.



« Historiquement, l’arbitrage français reposait sur un profil bien précis : blanc, plutôt âgé et pas forcément issu du milieu sportif », explique Alexandre Joly, historien et auteur du livre Les Hommes en noir du football. « Les choses ont évolué dans les années 1970 et 1980, avec des arbitres plus jeunes et des profils plus variés. »



L’ancien arbitre international Saïd Ennjimi, qui a notamment officié en Ligue des champions entre 2008 et 2012, se souvient d’une situation similaire à ses débuts.



« Quand je faisais mes classes au niveau amateur, il y avait des arbitres d’origine maghrébine. Mais les arbitres noirs étaient très rares », raconte-t-il. « On en trouvait parfois dans les divisions les plus basses, mais ils disparaissaient progressivement à mesure que l’on montait dans les niveaux régionaux».



Vingt ans plus tard, les témoignages indiquent que la situation a peu évolué.